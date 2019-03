La ricerca

FORSE un giorno tutti lo conosceremo come il “fagiolo magico”. Per ora è stata depositata la richiesta di brevetto di un nuovo principio nutraceutico dopo che uno studio durato otto anni ha dato ottimi risultati. Il nuovo prodotto naturale è basato su un estratto di fagiolo capace di curare i sintomi dell’andropausa, compresi la ridotta produzione di testosterone, l’osteoporosi e la sindrome metabolica. La scoperta del fagiolo “magico” che combatte l’andropausa arriva dal gruppo di ricerca dell’coordinato dall’andrologoe daUn risultato promettente, dunque, presentato durante il convegno di Medicina della Riproduzione di scena in questi giorni ad Abano Terme.

I ricercatori padovani hanno dimostrato che l’osteocalcina, proteina prodotta dall’osso, o più precisamente dalle cellule precursori di quelle osee (osteoblasti), ha una influenza positiva su molte strutture dell’organismo. Hanno inoltre isolato la piccola porzione della proteina che interagisce e attiva i meccanismi recettoriali. A questo punto gli studiosi hanno cercato in natura qualcosa di simile e l’hanno trovato in un particolare estratto di fagiolo, che adesso è secretato da un brevetto depositato a livello internazionale, sul quale sta lavorando una casa farmaceutica.

“Gli autori della ricerca sono sicuri che questa sostanza nutraceutica sia un possibile supporto della sintomatologia associata all’andropausa”, ha spiegato Foresta. “Ricordiamo che nell’uomo dopo i quarant’anni si assiste a una lenta caduta dei livelli di testosterone che può associarsi a un quadro clinico caratterizzato da osteoporosi, obesità, sindrome metabolica, disfunzioni erettili e altre alterazioni della sessualità, oltre alla riduzione della massa muscolare”, conclude l’esperto. E in molti adesso attendono il fagiolo “magico” per contrastare l’età che avanza, ma questo richiederà ancora un po’ di tempo per poter essere commercializzato.