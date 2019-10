– La procura di Modena indaga per omicidio volontario a carico di ignoti a seguito del ritrovamento di resti carbonizzati in un’auto bruciata nella prima periferia della città emiliana. Negli inquirenti è sempre più fondata l’ipotesi che quei resti appartengano a un pensionato di 61 anni residente a Sassuolo ma manca ancora la conferma ufficiale. La magistratura, come prassi, non essendo ancora chiara la dinamica dei fatti, non esclude possa essersi trattato di un omicidio.

Gli inquirenti sarebbero indotti a ritenere, sulla base di rilievi ed indagini, che quei resti appartengano a un 61enne italiano residente a Sassuolo. Ma solo accurati esami potranno, nel caso, chiarire questa ipotesi. Inoltre pare che l’uomo in questione ospitasse prostitute nella sua abitazione sassolese, ma sono ancora tanti gli aspetti da chiarire nella vicenda.