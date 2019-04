Era considerato da tutti un ottimo medico, si spacciava per immunologo presso l’Ospedale Mauriziano di Torino e il Mondino di Pavia, e da oltre 30 anni eseguiva visite a domicilio nel Pavese, anche di tipo ginecologico, fornendo consulti, prescrivendo diete, visite e analisi specifiche. Con un particolare: chiedeva spesso ai pazienti di spogliarsi completamente con la scusa di prendere le misure antropometriche. In realtà, l’uomo, un 63enne di Mortara, in provincia di Pavia, era un disoccupato, con diploma di maturità classica, e totalmente sconosciuto all’Ordine dei medici. A smascherarlo sono stati i carabinieri della stazione di Robbio Lomellina nel pavese. L’uomo è stato per denunciato a piede libero per i reati di usurpazione di funzioni pubbliche, esercizio abusivo di una professione e sostituzione di persona.

Fonte