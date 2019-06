Adescava le bambine con un falso profilo su Whatsapp per abusarne. Un uomo di 50 anni di Lodi si fingeva una coetanea delle vittime, di nome Giulia, per entrare in contatto con le minori e costringerle ad avere rapporti sessuali con lui. Gli abusi sono durati per oltre tre anni, dal 2015 al 2018, nei confronti di tre bambine che all’epoca del primo contatto con l’uomo avevano un’età compresa tra gli 11 e i 13 anni.

L’uomo, incensurato e disoccupato, soffriva di disturbi psichici, viveva con la sua famiglia d’origine e per le vittime e le loro famiglie era un semplice vicino di casa. Il suo modo di agire era sempre lo stesso: inizialmente, tramite il falso profilo, si fingeva un’amica delle ragazzine, introducendo temi di comune interesse come la passione per i gattini, per poi minacciare di morte genitori, amici e parenti delle vittime se non avessero obbedito ai suoi ordini. Tra le disposizioni impartite dal personaggio virtuale c’era l’obbligo di avere rapporti sessuali quasi quotidiani con il 50enne e con le altre bambine, e di filmarsi e fotografarsi durante gli atti.

