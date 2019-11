BOLOGNA – Sì unanime nel Consiglio comunale di Bologna all’ordine del giorno che proponeva di conferire la cittadinanza onoraria di Bologna a Liliana Segre. Il documento è stato presentato dal consigliere democratico Raffaele Persiano e firmato dai consiglieri Mazzanti, Bittini, Leti, De Filippo, Mazzoni, Li Calzi, Colombo, Errani, Licciardello, Santi Casali, Zanetti, Fattori, Campaniello, Angiuli, De Girolamo, Montera, Manca (Partito democratico), Piazza e Bugani (Movimento 5 Stelle), Martelloni (Coalizione civica) e Palumbo (Gruppo misto).

L’aula ha approvato anche un ordine del giorno collegato, presentato dal consigliere Claudio Mazzanti e firmato dai consiglieri Persiano e Campaniello (Partito democratico), con 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito democratico, Città Comune, Movimento 5 Stelle, De Biase – Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto) e 4 astenuti (Lega nord, Venturi-Insieme Bologna e Fratelli d’Italia), che invita a promuovere azioni educative e culturali sulla memoria dell’antifascismo, della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah e vuole sollecitare l’estensione delle leggi di contrasto ai reati d’odio e l’adesione da parte del Comune di Bologna alla “Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo”.

“La politica fermi ogni deriva razzista”

Intanto l’Anpi, l’Aned (ex deportati) e la Comunità ebraica di Bologna, unendosi ai messaggi di sostegno che giungono da più parti in questi giorni, esprimono “vicinanza e solidarietà a Liliana Segre, ma anche affetto profondo e sincera stima per la signorilità e il garbo che hanno sempre contraddistinto il suo impegno, volto a testimoniare l’orrore di cui è stata testimone”. Anna Cocchi (Anpi), Fabrizio Tosi (Aned) e Daniele De Paz (comunità ebraica) si dicono preoccupati per “un clima d’odio che non è più riconducibile ad episodi isolati”, soprattutto date le “connivenze e vicinanze pericolosissime tra movimenti neofascisti e un mondo che ci ostiniamo a continuare a credere democratico”. Per questo motivo si chiede alla politica di mettere “in campo tutte le risorse, i mezzi e le energie per contrastare con la dovuta fermezza ogni deriva” di carattere razzista. La strada da seguire è solo una, “netta e chiarissima”, ricordano le associazioni che indicano la via tracciata “dai padri e dalle madri costituenti quando hanno redatto la nostra amata costituzione fondata sull’antifascismo, nata dalla Resistenza e sull’antirazzismo.





Fonte