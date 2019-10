Si intitola ‘Longinus’, la prima serie tv creata da Dario Argento e co-prodotta da Publispei e Bim Produzione. L’autore e regista, che con i suoi film ha disturbato il sonno di tante generazioni, si dedicherà alla serialità televisiva per accompagnare i telespettatori, episodio dopo episodio, nel suo immaginario oscuro e terrificante. In un thriller sospeso tra il reale e il soprannaturale, si susseguiranno misteriosi omicidi, suspence e disvelamenti, elementi esoterici e antichi enigmi, tra le Alpi francesi di Grenoble e la Siena del palio. ‘Longinus’, con le sue ambientazioni, i suoi riferimenti simbolici, i suoi personaggi in bilico fra il bene e il male si preannuncia come una serie d’autore internazionale che saprà entusiasmare il pubblico.

Fonte