Centoquarantatré migranti sono stati soccorsi e portati in salvo dalla Guardia Costiera dopo che il barchino su cui si trovavano si è ribaltato. A segnalare l’imbaracazione in difficoltà a un miglio dalla costa di Lampedusa è stato un cittadino che ha allertato la Guardia Costiera. Immediatamente sono state inviate sul posto quattro motovedette e allertati un elicottero e un aereo della Guardia Costiera di Catania. Le motovedette, giunte sul posto hanno individuato un barchino di circa 10 metri in difficoltà con circa un centinaio di persone a bordo che, probabilmente per le cattive condizioni meteo marine, subito dopo si è capovolto.

