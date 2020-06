Fra un paio di mesi tornerà il Grande Fratello Vip ed il prossimo anno – se la pandemia sarà sotto controllo – potrebbero tornare anche Pechino Express e L’Isola dei Famosi, per questo motivo Dora Moroni, ex showgirl e cantante degli anni ’70, si è candidata a partecipare ad un talent per ottenere un rilancio televisivo e fare un po’ di soldi.

“La televisione resta sempre la mia passione, mi piacerebbe poter partecipare a un programma come Ballando con le Stelle. Sono molto cocciuta, amo le sfide”.

Il talent di Milly Carlucci ha già chiuso il proprio cast, ma Dora Moroni – che recentemente abbiamo visto anche a Live Non è la d’Urso – ha lasciato la propria porta aperta.

“C’è Barbara d’Urso che mi sostiene sempre. Mi piacerebbe chiamare Mara Venier, che nel 2006 mi aveva voluto a “Domenica In”, ma ho sempre paura di disturbare”.

Dora Moroni sparì dallo spettacolo per molto tempo quando, nel boom della propria carriera, venne coinvolta in un brutto incidente automobilistico che le causò numerosi danni fisici. Di recente quell’incidente è tornato nella sua vita perché è stata condannata a pagare 35 mila euro di spese legali dopo aver perso la causa contro il chirurgo che l’aveva operata per lo strabismo, dovuto ai postumi dell’incidente datato 1978.

“E’ arrivata una sentenza che proprio non ci aspettavamo. Ho uno stato d’ansia, devo tenere sotto controllo la pressione. Per fortuna ho tante persone vicino che mi stanno sostenendo”.

Dora Moroni troverà spazio nel salotto di Alfonso Signorini in mezzo ai suoi vipponi?