Si è fermata per venti mesi dopo l’Olimpiade di PyeongChang 2018, nelle quali aveva vinto un oro, un argento e un bronzo. Ma ora è chiaro che Arianna Fontana, la regina dello short track. sta puntando decisa verso la sua quinta Olimpiade a Pechino 2022. Ieri ha vinto una delle due medaglie per l’Italia agli Europei di Debrecen, in Ungheria: seconda nei 1500 metri, in 2:35.91, così come la compagna di squadra Martina Valcepina ha concluso i 500 al secondo posto. A battere le due azzurre la stessa avversaria, l’olandese Suzanne Schulting.

Ma dopo i successi del passato, Arianna Fontana resta sempre l’osservata speciale di uno sport in cui è stata capace di battere le fortissimi coreane nell’Olimpiade di casa, sulla distanza dei 500 metri. In ogni Olimpiade, un pezzo di storia. A Torino 2006 il debutto a 15 anni (con bronzo in staffetta). A Vancouver 2010, un altro bronzo. A Sochi 2014, tre medaglie tra le quali un argento sui 500. In Corea il primo oro, accompagnato da altri due podi. Il traguardo successivo, Pechino, in caso di medaglia significherebbe la consacrazione ad atleta più premiata nel suo sport nella storia dei Giochi. Per ritrovare la carica, la valtellinese si è concessa un lungo sabbatico passato in buona parte negli Stati Uniti, patria del marito Anthony. La grinta e le motivazioni, evidentemente, sono tornate.