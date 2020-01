In occasione della Giornata della Memoria, l’Unhcr – Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – vuole ricordare e onorare le vittime dell’Olocausto. “Abbiamo il dovere di ricordare il passato, di opporci ad ogni forma di antisemitismo e pregiudizio nei confronti di qualsiasi essere umano e di proteggere coloro che ne hanno bisogno” ha dichiarato Roland Schilling, rappresentante Unhcr per l’Italia. “Queste azioni rappresentano il miglior antidoto contro il ripetersi della storia nelle sue forme più aberranti e gettano le basi per una convivenza pacifica e dignitosa nel futuro”.

Fonte