Shawn Mendes e Joe Jonas sono artefici inconsapevoli di molti orgasmi in tutto il mondo ed oltre questo hanno un’altra cosa in comune: la prima volta è stata per entrambi imbarazzante.

Intervistati da MTV, Shawn e Joe hanno svelato quando hanno perso la verginità: il primo quando aveva 16 anni (con una donna più grande), il secondo a 20 (con una coetanea).

A Shawn Mendes piacciono le cougar?