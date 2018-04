Durante una recente intervista radio, il presentatore ha chiesto a Shawn Mendes se è vero che ha fatto sexting con Charlie Puth.

L’uomo sostiene che Charlie gli abbia rivelato di essersi scambiato con Shawn diverse foto senza vestiti, scatti dei loro progressi in palestra.

Shawn però (in evidente imbarazzo) ha negato tutto:

“Se ci siamo scambiati queste foto? No, ma l’ha detto davvero Charlie? Ha detto che abbiamo fatto sexting? Perché l’ha fatto? Comunque no, non è vero, lui una volta mi ha mandato una sua foto, ma io non ho mai risposto a quella foto. Non so perché si stia vantando di questo come se fosse una cosa che deve dire alla gente. Non ha nessuna mia foto di quel tipo, perché non gli ho mai inviato nessuno scatto svestito.”