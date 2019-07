Ieri Shawn Mendes ha evitato di rispondere ad una fan che gli ha chiesto se lui e Camila Cabello fossero una coppia. Oggi però sono uscite delle foto in alta qualità dei due cantanti mano nella mano.

A giudicare dagli scatti, Shawn e Camila avevano i paparazzi a 2 metri di distanza e non si sono fatti problemi a coccolarsi davanti alle fotocamere. In questo modo la Cabello e Mendes hanno confermato i rumor.

Shawn Mendes and Camila Cabello fuel romance rumors with PDA-packed brunch in Los Angeles. ❤️ pic.twitter.com/vOaZr5ICAa — Pop Crave (@PopCraveNet) 8 luglio 2019

quindi Shawn e Camila stanno insieme per davvero, sono bellissimi pic.twitter.com/l4Go3bzMcI — Stef⚜️ (@sharmdario) 8 luglio 2019

quanto sono belli shawn e camila insieme pic.twitter.com/I9e9EwDYn7 — matilde 💫 (@ghostinxari_) 8 luglio 2019

Ma per migliaia di fan felici, c’è anche qualcuno (che come me) non è convinto di tutto questo amore a favore di paparazzo.

La cosa è questa

Shawn e Camila sono sempre stati estremamente riservati nella loro vita privata

E ora, improvvisamente, vanno in giro mano nella mano felici e contenti

Se è una presa in giro o una trovata di marketing, io Maria esco pic.twitter.com/8WD1sc7gYp — Girl with no name (@lostallinyou) 8 luglio 2019

quindi ricapitolando

Shawn e Camila sono amici da anni.

Esce una loro canzone insieme con annesso video quasi porno e cominciano ad uscire loro foto in HD in cui sembrano fidanzati

O è un modo per rivelare la loro relazione o è una trovata pubblicitaria

pic.twitter.com/ldz41uhnLv — s (@serenasnonsense) 8 luglio 2019