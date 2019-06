Shawn Mendes e Camila Cabello: il video di Señorita, l’atteso duetto tra il cantautore canadese e la popstar cubano-americana.

Inizia l’estate ed esce una delle canzoni più attese nello showbusiness americano. Stiamo parlando di Señorita, il duetto che segna una nuova collaborazione ufficiale del cantautore canadese Shawn Mendes e della popstar cubana, naturalizzata statunitense, Camila Cabello.

Un brano che era stato anticipato da due teaser che avevano creato molta suspanse nei fan, anche perché in uno dei due gli artisti sembravano arrivare a baciarsi. Sarà stato effetteviamente così anche nel video ufficiale? Scopriamolo insieme.

Shawn Mendes e Camila Cabello, Señorita: il video

Brano dal profumo latinoamericano, Señorita non ha deluso le aspettative dei fan. La voce di Camila si sposa infatti egregiamente con quella di Shawn, e i due sembrano mostrare un feeling interessante anche nelle immagini del videoclip, che ha fatto il pieno di views in poche ore.

Tra l’altro, si tratta del loro secondo duetto dopo I Know What You Did Last Summer del 2015, che fu un successo clamoroso. Ma siamo certi che anche questa Señorita non sarà da meno. Di seguito il video ufficiale:

Gli ultimi lavori di Shawn e Camila

Mancavano da qualche mese dalle scene sia Shawn che Camila. Entrambi hanno pubblicato un album in studio, Camila e Shawn Mendes, nel 2018.

Recentemente la Cabello ha contribuito al brano Find U Again del producer Mark Ronson.

Mendes ha invece fatto parlare di sé per aver voluto incontrare Amelia Thompson, una ragazza di Manchester balzata alle cronache per essere stata una delle persone coinvolte nel tremendo attentato del 22 maggio 2017, durante il concerto di Ariana Grande.

Proprio per regalarle un nuovo ricordo di un concerto, e farle dimenticare in qualche modo la tremenda esperienza, Shawn ha fatto di tutto per organizzare un incontro, dimostrando ancora una volta di avere un cuore d’oro.