Ci risiamo, Shawn Mendes è stato nuovamente accusato di omo-transfobia.

Qualche giorno fa Shawn ha messo un like ad un tweet di un politico australiano di estrema destra.

Il tweet in questione conteneva questa battuta infelice:

“Medico ‘Signore buonasera’

Paziente: ‘Io sono una signora!’

Medico: ‘A sì? Signora lei ha il cancro ai testicoli’”

A causa di questo like il cantante canadese si è beccato migliaia di critiche e insulti di ogni tipo. Dalle accuse di omo-transfobia al classico ‘fai schifo’.

Personalmente mi sembrava troppo strano che Shawn avesse davvero apprezzato un tweet di quel tipo e infatti avevo ragione.

Mendes ieri si è scusato ed ha spiegato quello che è successo: “Sicuramente mi è partito un like per errore mentre scorrevo verso il basso nella home di Twitter. Ragazzi voi mi conoscete, non farei mai una cosa del genere. Scusatemi davvero”.

Shawn Mendes has been accused of being homophobic after he accidentally liked a tweet which he later apologised for. pic.twitter.com/85gbDSpNej — teaspiilt (@teaspiilt_) 4 febbraio 2019

Yall want me to believe Shawn Mendes is homophobic and transphobic? This early in 2019?? Man… the reach pic.twitter.com/5vqpkF5Jlz — CHERYL – #FREEDOM🌹 (@JstACamilizer) 4 febbraio 2019

funny how Shawn being ‘accidentally’ transphobic fits just right with his homophobic behaviour… pic.twitter.com/aX8nIA1fb2 — b (@bruaccioli) 4 febbraio 2019

Shawn Mendes e il pensiero per la comunità LGBT.