Il CEO di Sharp ha confermato che l’azienda inizierà presto la produzione di massa dei pannelli OLED per smartphone, probabilmente anche per soddisfare le richieste di Apple.

Secondo il CEO di Sharp Dai Jeng-wu, i primi smartphone con pannelli OLED di Sharp saranno disponibili tra giugno e luglio. Le spedizioni effettive verranno impostate in base ai piani di lancio dei clienti, ma di fatto Sharp sarà la prima azienda in Giappone a produrre display OLED per smartphone.

Ricordiamo che Sharp fa ora parte della famiglia Foxconn, uno dei più importanti partner Apple a livello mondiale. Per questo motivo, non è escluso che la produzione dei pannelli OLED sia legata anche ai possibili ordinativi dell’azienda di Cupertino per gli iPhone che usciranno in autunno.