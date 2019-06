A Roma come nella Londra di Elisabetta I: Shakespeare in scena in un teatro a cielo aperto che replica i tradizionali teatri elisabettiani, primo fra tutti il famosissimo The Globe. La magia del teatro di William Shakespeare sta infatti per tornare a Villa Borghese: il 21 giugno si accendono per il sedicesimo anno consecutivo le luci del Silvano Toti Globe Theatre, unico esempio di arena elisabettiana in Italia, frutto di una geniale intuizione del suo direttore artistico Gigi Proietti. Nella stagione 2019, in un cammino parallelo ai titoli del canone shakespeariano saranno rappresentati alcuni testi originali nati come esperimenti, già portati in scena in passato, e nuovi spettacoli allestiti quest’anno che offrono riflessioni e invenzioni su opere minori e su aspetti specifici della cultura elisabettiana. Inoltre, per i più piccoli sarà possibile andare ‘Al Globe con mamma e papà’ grazie a delle matinée domenicali pensate apposta per loro con ‘Le tre streghe di Macbeth – L’educazione civica di un aspirante Re’. Spazio anche agli amici a quattro zampe: il Globe diventa dog friendly con ‘BauTheatre’, servizio di dog walking.

