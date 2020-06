La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta due anni fa ha parlato di un ex fidanzato che l’ha fatta stare male, le rubava soldi e la umiliava.

Diceva che io valevo zero, che lavoravo solo grazie a lui. Mi rubava i soldi dal portafoglio. Mi ha fatto il regalo di anniversario con 200 euro, miei, che infatti non trovavo più . Mi umiliava. Mi diceva che non mi sapevo vestire, e sceglieva lui gli abiti. Diceva che ero brutta. Una notte, era Natale, sono rimasta sotto il suo palazzo alle 3 di notte: ero andata a casa dai miei, ero tornata per stare con lui, ma non mi ha fatta entrare. Anche quando non ero più innamorata, non riuscivo a uscirne. Come ce l’ho fatta? Un lavoro in Toscana, a Montecatini: prima di partire gli dissi che non ero più felice. Non mi sono fatta più sentire”.

Il regalo fatto con i soldi rubati è una delle accuse più trash che io abbia mai letto.

A distanza di anni l’ex in questione è uscito allo scoperto ed ha replicato alle accuse di Shaila Gatto in un’intervista rilasciata a FanPage. Alessandro Rizzo dice di essere il compagno di cui ha parlato la ballerina, il ragazzo non solo ha smentito le dichiarazioni di Shaila, ma ha anche detto di essere stato tradito.

“Anche dopo molto tempo trovo giusto avere il diritto di replica. Ritengo che Shaila Gatta si stesse riferendo a me, dato che siamo stati insieme per circa cinque anni e mezzo, dal 2011 al 2016. È impossibile che stesse parlando di un’altra persona. Io sono stato per lei il suo primo ragazzo. In quel periodo che racconta, stava con me.

Smentisco tutto ciò che ha detto Shaila Gatta. Le persone che mi conoscono sono rimaste scioccate. Ha raccontato l’opposto di quello che io facevo per lei. Ha detto cose pesantissime, che non riguardano per niente la mia persona. L’ho sempre aiutata, anche lavorativamente parlando ero presente, le davo consigli. Anche quando stava ad Amici, la seguivo sempre con entusiasmo.

Venivo criticato dagli amici proprio perché la elogiavo troppo, dicevo sempre che lei era perfetta, che era la migliore, la gasavo. Perciò mi sembra tutto assurdo. L’ho sempre sostenuta, è una cosa palese agli occhi di tutti. Ha detto che le ho fatto un regalo di anniversario prendendo i suoi soldi. In realtà tutti i regali che le ho fatto, li ho pagati con il denaro guadagnato con il mio sudore. Poi sostiene che l’abbia lasciata fuori di casa la notte di Natale. A meno che io non mi sia bevuto il cervello, la notte di Natale l’ho sempre trascorsa con la mia famiglia e dopo il pranzo andavo a casa sua. Non so in quale Natale della sua vita, sia venuta sotto al mio palazzo.

Non voglio fare la vittima, ma a un certo punto sono stato anche male. Per mancanze di rispetto che lei mi ha fatto nel periodo in cui lavorava a Ciao Darwin, parlo di tradimenti e robe simili, sono andato in depressione. Chi alla fine ne è uscito danneggiato psicologicamente sono stato io. Prendevo calmanti, soffrivo di attacchi di panico. Ho avuto problemi seri, mi sono annientato. Non lavoravo più, non facevo più nulla. Sono cose che sanno tutti, sono cose reali”.