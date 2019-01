Il nostro commento sui partecipanti al prossimo Sanremo 2019: la prima volta di Shade e Federica Carta.

Una ‘coppia di fatto’ sul palco di Sanremo: Shade e Federica Carta sono pronti a conquistare l’Ariston. I due giovani artisti sono stati annunciati tra i partecipanti al prossimo Festival con il brano Senza farlo apposta. Sia per il rapper torinese che per la cantante romana sarà la prima volta sul palco dell’Ariston, anche se la Carta aveva provato a prendere parte alla kermesse già lo scorso anno insieme ai La Rua, venendo scartata.

Ecco cosa pensiamo della loro presenza tra i Campioni del Festival di Sanremo 2019.

A Shade e Federica Carta serve Sanremo?

Nonostante abbiano ottenuto un grande successo sia in coppia che da soli, ai due artisti serve partecipare a Sanremo. Innanzitutto per potersi confrontare con altri colleghi definiti, pro forma, Campioni. Si tratta di una consacrazione non da poco per due giovani che vantano, sommando le due carriere, cinque album all’attivo.

Sia Shade che Federica Carta possono dimostrare di essere diventati grandi per davvero. Un’occasione che non sarà unica, ma che di certo è rara. Dovessero fallire la prova dell’Ariston, difficilmente potranno ritagliarsi uno spazio diverso rispetto quello avuto finora nel panorama musicale italiano, ovvero quello di giovani fenomeni rivolti a un pubblico under 18/21.

A Sanremo servono Shade e Federica Carta?

Sono giovani, sono frizzanti, piacciono ad almeno un’intera generazione, quella post millennials. Vantano inoltre già un successo clamoroso in coppia, con il brano Irraggiungibile, triplo disco di platino. Eppure, dire che possano essere necessari (o anche solo importanti) al successo del Festival è molto complicato. Magari il loro brano ci sorprenderà e arriverà tra i primi posti in classifica, ma sulla carta Sanremo avrebbe potuto funzionare anche senza la loro partecipazione. Anche perché di artisti che piacciono a quella stessa fetta di pubblico, in teoria, ce ne sarebbero almeno altri tre o quattro.

Di seguito il video di Irraggiungibile, il brano di maggior successo di Shade e Federica Carta:

