Oggi a Domenica In Mara Venier ha sbagliato a pronunciare il nome di Shade e il web ha ironizzato sulla vicenda. Poco fa il cantante ha parlato dell’accaduto, rivelando anche che lui e Federica Carta si sono esibiti con due ore di ritardo. Shade ha poi commentato il comportamento di Ultimo, lamentandosi di quello che è successo a Domenica In.

“Come ho reagito quando Mara ha sbagliato il mio nome? Ho elegantemente glissato poiché ci sono state già abbastanza polemiche e problemi tecnici. Quindi non mi pareva il caso!

Poi la Venier è un nome storico della tv italiana. Può succedere di sbagliare. Sempre meglio che Sheid no?

Cosa penso di Ultimo che non si è presentato oggi? Noi ci siamo presentati a Domenica In e ci hanno fatto esibire con due ore di ritardo, sbagliando il mio nome e senza chiederci nulla sui nostri progetti, ma solo facendo gossip. Però poi è maleducato chi non si presenta…”