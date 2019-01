Sgominata cellula criminale mafiosa nigeriana con base nel Cara di Mineo, in provincia di Catania. Eseguiti dalla Polizia, su delega della procura distrettuale antimafia, 19 fermi nei confronti di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, con l’aggravante dell’aver commesso il reato al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso denominata ‘Vikings’ e violenza sessuale aggravata.

