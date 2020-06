Attimi di paura per Vittorio Sgarbi nel pomeriggio di ieri in una spiaggia del litorale di Palasë, nel sud dell’Albania, dove era ospite nel resort Green Cost. Durante un bagno in mare il critico d’arte, sorpreso dalla forza delle onde, è all’improvviso scomparso tra i flutti, per poi riemergere annaspando vistosamente. A soccorrerlo, come si legge sulla pagina Facebook di Sgarbi, la figlia Alba e un bagnino del resort che, a fatica, lo hanno aiutato a raggiungere la riva. Nei momenti concitati, si legge, Sgarbi ha perso i suoi immancabili occhiali. Con il deputato, oltre ai suoi collaboratori, c’era il sindaco di Valona, il medico Dritan Leli.

Fonte