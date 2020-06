Le parole del professor Alberto Zangrillo dimostrano che “avete preso per il c… gli italiani e distrutto l’economia. Li avete confusi, li avete presi per il collo, li avete rovinati e gli avete tolto tutto. Credo sia arrivato di chiedere una commissione di inchiesta su quali siano state le fonti di informazione che hanno portato a distruggere la vita degli italiani, a farli cadere nel panico e nella paura”. Con queste parole Vittorio Sgarbi annuncia, in video sui social, di voler chiedere un’immediata commissione di inchiesta dopo la bufera sulle dichiarazioni del direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano Zangrillo, secondo cui il virus “dal punto di vista clinico non esiste più” e “terrorizzare il paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere le responsabilità”.

