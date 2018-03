“Assassino, torturatore, i compagni non dimenticano”, segue una data 28 marzo 1980. La scritta, con la vernice rossa, ha deturpato il murale all’Ortica dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La denuncia arriva dalla presidentessa del Municipio 3, Caterina Antola. Ma il fatto viene subito condannato dall’Anpi e dal sindaco Beppe Sala.

Roberto Cenati, presidente provinciale di Anpi parla di “ferma condanna ed esecrazione per l’ignobile scritta” e spiega che “le provocatorie e inaccettabili frasi comparse sul murale fanno riferimento all’irruzione compiuta dagli uomini del generale Dalla Chiesa il 28 marzo del 1980 in un covo delle Brigate Rosse. Con questa tempestiva azione l’Arma dei Carabinieri neutralizzò una importante base dei brigatisti in via Fracchia a Genova. Il ruolo del generale Dalla Chiesa fu determinante e decisivo nello smantellamento e nell’azione condotta contro le Br”.

Il sindaco

Sala parla di “un gesto vigliacco, un atto grave che condanniamo perchè non si tratta di semplici murales, ma di testimonianze pubbliche della nostra memoria: sono tracce del passato, anzi orme da seguire, per costruire una città migliore”.

La figura di Dalla Chiesa era stata ricordata, assieme a quella di altre 971 vittime della mafia, il 21 marzo scorso alla Casa della Memoria di Milano, giorno in cui venivano ricordate tutte le vittime della mafia.