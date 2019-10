di Silvia Mancinelli

“Il 22 ottobre apriremo regolarmente come tutti i giorni da 260 anni a questa parte. Il Caffè Greco aprirà le sue porte e svolgerà il suo lavoro”. Flavia Iozzi, da 20 anni proprietaria dello storico bar romano e moglie dell’amministratore delegato Carlo Pellegrini, non ha paura e in una intervista video rilasciata in esclusiva all’Adnkronos e pubblicata sul sito, risponde convinta che martedì prossimo, giorno in cui è previsto lo sfratto esecutivo del Caffè più famoso della Capitale, in via dei Condotti, come ogni giorno aprirà per garantire un servizio secolare eppure più volte negli ultimi anni messo a rischio.

Fonte