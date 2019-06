“Nostra la storia, nostre le lotte: questo lo slogan del Roma Pride di quest’anno. Una parata particolare perché ricorda i 50 anni di Stonewall, la notte in cui è nato il movimento Lgbt internazionale. Nel 1994, inoltre, 25 anni fa il primo Roma Pride”. Così Sebastiano Secci, portavoce del Roma Pride e presidente del Circolo Mario Mieli, quando la sfilata arcobaleno sta per partire da piazza della Repubblica dove si stanno riunendo centinaia e centinaia di persone insieme ai coloratissimi carri. Da uno di questi si sente ‘New York, New York’ di Liza Minnelli a richiamare la ricorrenza storica di Stonewall.

