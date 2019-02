The Voice, le parole del manager di Sfera Ebbasta dopo l’esclusione.

Sfera Ebbasta parla di The Voice of Italy. O meglio, lo fa un suo portavoce, il manager Shablo che, dopo le voci di una presunta esclusione del trapper dalla poltrona di coach del talent di casa Rai, ha minacciato di prendere provvedimenti.

Parole molto dure da parte del manager, che segue di poche ore un post piuttosto emblematico dello stesso trapper su Instagram.

The Voice, Sfera Ebbasta: le parole del manager

Queste le dichiarazioni di Shablo, il manager che cura gli interessi del re della trap italiana, riportate dall’Ansa: “Resto sorpreso e amareggiato di fronte a questi atteggiamenti e vedo solo un comportamento politicamente scorretto. Mi riservo di prendere i legittimi provvedimenti a tutela dell’artista che rappresento“.

Parole forti, anche se va detto che la presenza di Sfera Ebbasta nel talent era rimbalzata solo come indiscrezione, e non era mai stata confermata da alcun dirigente di casa Rai.

The Voice, Sfera Ebbasta su Instagram chiude la questione

Se Shablo minaccia azioni legali, Sfera Ebbasta sembra di tutt’altro avviso. Il trapper, attraverso un post esplicito sui propri social, ha liquidato la questione con un perentorio ‘fanculo’. Ecco la sua foto su Instagram:

Nonostante il pensiero del trapper, comunque, la situazione rimane spinosa, anche perché il presunto veto di viale Mazzini a Sfera Ebbasta avrebbe comportato il passo indietro di Freemantle, la casa produttrice del talent. Quale sarà il futuro dello show?

Per ora il programma condotto da Simona Ventura dovrebbe essere confermato, con tre dei quattro coach già decisi, ovvero Morgan, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. Ma permane un alone di dubbio e mistero. Vedremo se tutti i nodi riusciranno a essere sciolti per il giorno d’inizio dello show, che dovrebbe essere il 16 aprile 2019.

