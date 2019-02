La risposta di Sfera Ebbasta alle polemiche? È con il dito medio alzato. Dopo giorni di silenzio (l’ultimo post a San Valentino), l’artista è tornato sul suo profilo Instagram per esprimere disappunto alla sua maniera piuttosto colorita: “A volte penso solo fanculo”, ha scritto accanto ad una foto che lo ritrae mentre ‘indossa’ quello che sembra uno zaino e alza il dito medio della mano sinistra. Il rapper non fa alcun riferimento alle vicende degli ultimi giorni, ma certo a molti non è sfuggita la concomitanza del post con l’ufficializzazione del ‘veto’ posto dai vertici Rai sul suo ingaggio come giudice-coach dell’edizione di ‘The Voice’ che dovrebbe andare in onda dal 23 aprile.

