Cancellato il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano del 12 aprile 2019. Il tour partirà direttamente da Roma.

Niente data zero per Sfera Ebbasta. Lo ha comunicato l’organizzazione che si occupa dei concerti del trapper più discusso d’Italia. Annullata la tappa a Conegliano, in provincia di Treviso, prevista inizialmente per il 12 aprile. L’entourage dell’artista non ha ancora fornito alcuna spiegazione al riguardo.

Il Popstar Tour 2019 partirà dunque direttamente dal Palazzo dello Sport di Roma, prima data ufficiale e a questo punto anche di prova dei nuovi concerti del rapper.

Sfera Ebbasta, cancellato il concerto di Conegliano: come chiedere il rimborso

Con una nota gli organizzatori hanno spiegato il procedimento per poter ottenere il rimborso del biglietto. Per farlo gli acquirenti potranno rivolgersi ai punti vendita dove hanno preso i tagliandi.

Se sono stati acquistati su Internet con modalità ritiro al botteghino si potrà invece procedere con una email all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it.

Infine, per i biglietti acquistati online ma con modalità spedizione sarà necessario inviare i biglietti con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo TicketOne S.p.A – Via Vittor Pisani, 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Chi avesse invece acquistato i tagliandi sul circuito Ticketmaster dovrà chiedere il rimborso attraverso il sito help.ticketmaster.it. In ogni caso, le richieste di risarcimento dovranno essere effettuate entro e non oltre il 26 aprile 2019.

Perché Sfera ha annullato il concerto?

Una domanda che probabilmente rimarrà priva di risposta per lungo tempo. Sarebbe semplice ipotizzare che non siano stati venduti biglietti sufficienti per dare un senso all’evento, ma è un’ipotesi che per un nome di questa importanza può essere scartata senza troppi problemi.

Sappiamo che in questi giorni l’artista è volato in America per registrare qualcosa con il dj e producer Diplo e forse con Drake. Che gli impegni di Sfera oltreoceano si siano prolungati? Potrebbe essere un’ipotesi plausibile. Non resta che attendere ulteriori dettagli da parte dell’organizzazione o dell’entourage del trapper, che di certo non vorrà montare un caso anche su questa cancellazione dell’evento.

