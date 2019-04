In arrivo importanti accumuli di neve dovuti a un peggioramento delle condizioni meteo atteso soprattutto fra domani e giovedì 4 aprile. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che le prime nevicate si attiveranno già da oggi pomeriggio, coinvolgendo essenzialmente i settori alpini della Valle d’Aosta, della Lombardia e in serata il Trentino Alto Adige. Le precipitazioni cominceranno gradualmente ad intensificarsi nel corso della notte e nella giornata di domani coinvolgendo tutto l’arco alpino piemontese, ancora la Valle d’Aosta e il resto delle Alpi. Nevicate copiose cadranno sopra i 1400-1500 metri e a quote più alte sui settori delle Prealpi colpiti più direttamente dai miti venti di scirocco che accompagnano il forte peggioramento.

