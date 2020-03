L’Atalanta travolge il Lecce al Via del Mare, in una delle poche partite della 26esima giornata di Serie A non rinviata per l’emergenza Coronavirus. La squadra di Gasperini si impone 7-2 su quella di Liverani che aveva inizialmente recuperato i primi due gol subiti prima dell’intervallo, arrivando sul momentaneo 2-2, per poi però subire altre cinque reti ad inizio ripresa. Protagonista della sfida Duvan Zapata autore di una tripletta. L’Atalanta sale così a 48 punti in classifica mentre il Lecce resta a 25. Liverani in avvio schiera il 4-3-2-1 con Lapadula punta unica con Saponara e Mancosu a supporto. Gasperini risponde col 3-4-1-2 con Gomez dietro Ilicic e Zapata in attacco. Emergenza in difesa senza Toloi e Djimsiti: giocano de Roon, Caldara e Palomino.

