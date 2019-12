Troppo stanchi per fare movimento

NON SOLO PER LA DIETA. C’è sempre una buona scusa per rimandare anche quando si tratta di fare attività fisica. Specie ora che siamo a dicembre ed è facile rimandare all’anno nuovo l’iscrizione in palestra. Quasi 7 italiani su 10 (71%), infatti, a dicembre rinunciano alla palestra, affermando di voler smaltire gli eccessi di gola a cui si cede durante le festività natalizie a partire da gennaio. Nonostante la palestra rappresenti per la maggioranza (35%) la scelta migliore per rimettersi o restare in forma, in molti confessano di non seguire le date di allenamento settimanale stabilite con il personal trainer (47%), o di distrarsi facilmente durante l’allenamento (29%). Sono alcuni dati emersi da uno studio dell’associazione NutriMente promosso da GetFIT in occasione della pubblicazione del libro “50 scuse per non andare in palestra” distribuito gratuitamente in 15.000 copie ai soci presso gli 11 Fitness Club GetFIT.

Lo studio è stato condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analisys) su circa 2000 persone – uomini e donne tra i 18 e i 40 anni – attraverso un monitoraggio online sui principali social network, forum e community per approfondire il rapporto tra gli italiani e l’attività fisica in palestra, e coinvolgendo un pool di 50 esperti di benessere e fitness per scoprire cosa occorre fare per restare in forma tutto l’anno. Al vertice dei motivi che inducono gli italiani a rimandare l’attività fisica c’è la stanchezza. Il 42% afferma di essere esausto dopo il lavoro mentre il 25% preferisce trascorrere serate fuori con amici. Ciò li porta a trovare scuse per non andare in palestra. Le più gettonate sono la mancanza di tempo (73%), la stanchezza (69%), il costo dell’iscrizione presso le strutture dedicate (65%) e persino il non voler lasciare troppo tempo solo il proprio animale da compagnia (59%). Il 50%, invece, si appiglia a tempo e clima, rinunciando alla palestra durante l’inverno per il troppo freddo e durante i mesi più caldi a causa delle temperature troppo elevate per uscire di casa. I più pigri (44%) sentono “il peso” di portarsi dietro il borsone tutto il giorno, mentre i più golosi (45%) confessano di avere troppa fame per recarsi presso le strutture di fitness subito dopo il lavoro.

In palestra per rimettersi in forma

Se all’atto pratico gli italiani si rivelano pigri, sulla teoria sono più preparati. Infatti, alla domanda “Cosa fare per rimetterti/stare in forma?”, la maggioranza (35%) ritiene che andare in palestra rappresenti la scelta migliore, seguita dal calcetto con gli amici (29%) e dal running all’aria aperta (21%). Perché andare in palestra? La maggioranza ha come motivazione esclusivamente fini estetici (43%), mentre altri svolgono attività fisica per tenersi in salute (23%) e per scaricare stress e tossine quotidiane (16%). C’è persino chi ci va solo per fare nuove conoscenze (14%). Quando andare in palestra? In pochi (20%) sono propensi a dedicare tempo al fitness tutto l’anno, mentre la maggioranza (41%) è orientata ad andarci a inizio anno dopo le abbuffate natalizie, oppure nei mesi di aprile/maggio (36%) in prossimità della stagione estiva.

Allenare muscoli e cervello

Ma perché è importante andare in palestra? Gli esperti di fitness e benessere coinvolti nell’indagine concordano sui benefici dell’attività fisica svolta regolarmente legati non solo al corpo, ma anche alla mente (51%). Inoltre, un allenamento in palestra o una sessione di fitness per gli esperti contribuiscono ad aumentare il livello di soddisfazione personale (43%), permettono di interrompere la propria routine e fare qualcosa di nuovo (36%) uscendo così dalla cosiddetta confort zone, senza dimenticare che fare attività fisica aiuta a fronteggiare tutti gli effetti della vita frenetica (28%) come stress, pasti frettolosi, ore trascorse al computer, che incidono negativamente sul buon funzionamento dell’organismo. “Fare sport fa bene al corpo e alla mente – afferma Sara Bertelli, presidente dell’Associazione NutriMente. Nell’età adulta il corpo viene spesso dimenticato e trascurato in maniera quasi inconsapevole dietro al velo di mille giustificazioni plausibili: perché travolti dal lavoro, dalla famiglia, dalla vita. Per questo voglio sottolineare l’importanza di riavvicinarsi alla palestra e all’attività fisica per amore di sé stessi. E’ sbagliato trascurare in inverno l’attività fisica: un allenamento in palestra, una sessione di aerobica o un’ora di yoga ci permettono in qualsiasi momento dell’anno di assaporare l’euforia che si prova dopo aver superato la pigrizia ed essere riusciti a portare a termine qualcosa che ci costa fatica”.

Ci pensiamo dopo le feste

A pochi giorni dagli inizi delle festività natalizie, c’è chi si preoccupa di stare a dieta e sfiancarsi in palestra per mangiare senza ingrassare troppo e chi, invece, continua a rimandare le preoccupazioni per la forma fisica. Dall’indagine emerge che la grande maggioranza (71%) ha deciso quest’anno di lasciarsi andare a tavola tra pranzi e cenoni di fine anno, pensando poi di rimediare a gennaio con la palestra. C’è chi, da buon salutista, promette comunque in questi giorni di mangiare con moderazione, mentre i più costanti e lungimiranti, seppur in minoranza (29%) continueranno a svolgere attività fisica in palestra sia prima sia durante le feste.