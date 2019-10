Sette, poteri occulti, inni a Satana e alla morte. La ‘notte delle streghe’ è un’occasione per ingrossare le fila di gruppi satanisti. Questo è l’allarme che lanciano gli esorcisti in vista di Halloween. Padre Paolo Carlin spiega come questa ricorrenza non sia poi così ingenua, ma un qualcosa dove alcune persone potrebbero perdere la testa. Entrare in questi circoli che onorano il maligno non è un gioco innocente, potrebbe significare mettere a rischio la propria vita. Anche il semplice ‘dolcetto o scherzetto’ ha in sé, secondo il religioso, un messaggio nascosto che si è diffuso negli anni a causa dell’ignoranza di genitori ed educatori che non conoscono le origini di questo evento e che, in questo modo, danneggiano i loro figli. Con Halloween, la logica mortifera uccide quella innocente e pacifica difesa dal cristianesimo. Complici di questo sarebbero le lobby economiche che, secondo padre Carlin, difendono e tutelano l’evento a causa di un giro d’affari imponente.

