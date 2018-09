Una convocazione urgente, ieri sera, dopo la richiesta del sindaco Roberto Di Stefano per trovare una soluzione all’occupazione del collettivo “Aldo dice 26×1” nell’ex sede dell’Alitalia, in piazza XXIV maggio. E la presentazione della denuncia da parte della proprietà.All’alba di oggi, il via alle operazioni di sgombero dei quasi 200 attivisti che avevano occupato l’edificio di Sesto San Giovanni dopo aver lasciato quello di via Oglio, in zona Corvetto, in seguito alla mediazione del Comune di Milano.Decine di agenti e militari al lavoro per liberare i locali dell’edificio e allontanare gli attivisti.