Sessualità e intimità di coppia all’epoca dell’emergenza Covid-19. Da lunedì è iniziata la fase 2 dell’emergenza sanitaria con una maggiore libertà di movimento per fare visita a genitori e congiunti, così come sarà più semplice incontrare la persona amata, non convivente, dopo mesi di lockdown. Ma come riscoprire l’intimità in questo periodo evitando comportamenti che potrebbero mettere a rischio la propria salute e quella del partner? Dagli esperti della Società italiana di contraccezione (Sic) arrivano alcune raccomandazioni per vivere la sessualità in maniera serena.

