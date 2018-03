Sesso con minori, prof sotto accusa

(Fotogramma)

Approfittando della sua funzione di educatore e di allenatore sportivo, avrebbe intrattenuto relazioni sentimentali con le adolescenti che sarebbero poi sfociate in atti sessuali. E’ l’accusa a cui dovrà rispondere un insegnante 33 enne per il quale il tribunale di Cuneo ha disposto il divieto di dimora nel territorio della provincia di Cuneo nonché il divieto di avvicinamento entro i 300 metri dai luoghi frequentati da una delle ragazze. A eseguire il provvedimento la Guardia di Finanza cuneese.

Le indagini hanno preso l’avvio dalla segnalazione dei genitori di una giovane studentessa che lamentavano un interessamento ‘particolare’ verso le studentesse da parte dell’indagato. Gli accertamenti, condotti attraverso pedinamenti e appostamenti nelle vicinanze dell’istituto scolastico, di alcuni centri sportivi e palestre e alla analisi di numerosi messaggi delle chat e foto presenti sui cellulari di alcune minorenni, hanno consentito di acquisire indizi a supporto del reato ipotizzato.

Una successiva perquisizione a carico dell’insegnante ha portato al sequestro del computer e dei device elettronici in suo possesso. A seguito dell’esame del materiale sarebbero emerse a carico dell’uomo responsabilità in merito ad atti sessuali con minori e all’uso e cessione di sostanze stupefacenti ad alcune studentesse. Sono tuttora in corso indagini sul conto dell’educatore, per individuare eventuali ulteriori casi di abusi commessi dall’uomo ai danni di altre adolescenti.