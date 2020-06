Di Silvia Mancinelli

“In questo lungo anno ho avuto solo un desiderio. Dedicarmi a mio marito e ai miei due figli, cosa che ora posso fare con più distacco e tranquillità”. Così la donna di Prato che due anni fa partorì il figlio nato dal ragazzino 14enne al quale impartiva lezioni private di inglese. Oggi il giudice Daniela Migliorati l’ha condannata in primo grado a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minore. “Senza i continui rinvii, senza essere continuamente ascoltata, lontana da una continua rivisitazione dei fatti che non rende sereno il clima familiare, la nostra assistita è finalmente tranquilla” ribadisce all’Adnkronos l’avvocato Massimo Nistri, legale insieme al collega Mattia Alfano della donna.

Fonte