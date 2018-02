Sesso a pagamento nella Croce Rossa: via in 21

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Anche la Croce Rossa internazionale finisce al centro di uno scandalo sessuale che ha coinvolto già importanti organizzazioni umanitarie come l’ong britannica Oxfam. “Dal 2015 abbiamo identificato 21 membri dello staff che sono stati licenziati per aver pagato prestazioni sessuali o che si sono dimessi durante un’inchiesta interna”, spiega in una nota il direttore generale del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), Yves Daccord, spiegando che “altri due sospettati di comportamenti sessuali inappropriati non hanno avuto il rinnovo del loro contratto”.

“Non c’è spazio per nessuna forma di discriminazione, molestia o abuso in questa organizzazione”, sostiene, dichiarandosi ”amareggiato” mentre riporta i dati “Questi comportamenti rappresentano un tradimento delle persone e delle comunità che serviamo – commenta – Sono contro la dignità delle persone e avremmo dovuto essere più vigili per prevenirli”. “Tutto il personale è contrattualmente legato al Codice di condotta del Circ che proibisce esplicitamente l’acquisto di prestazioni sessuali – aggiunge il Direttore generale del Comitato con sede a Ginevra – Questo divieto, in vigore dal 2006, viene applicato in tutto il mondo, inclusi i Paesi dove la prostituzione è legale, perché – sottolinea infine – il Comitato ritiene che lo staff che paga per il sesso è incompatibile con i valori e la missione dell’organizzazione”.