“I centri per l’impiego devono cercare al telefono fra i beneficiari quelli che devono sottoscrivere il Patto per il lavoro, una firma che dovrebbero apporre entro 30 giorni, ma non ci sono navigator né personale a sufficienza nei centri per l’impiego, e non si riuscirà a stare dietro alle domande. La macchina è già inceppata e la contrattualizzazione dei navigator che sono privi di lavoro, invece, è già in corso”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Alessandra Servidori, docente universitaria di politiche del welfare e strumenti contrattuali al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. La crisi governativa, infatti, pesa come un “macigno” sulle politiche del lavoro: da tutta la macchina che si muove attorno al reddito di cittadinanza (navigator, centri per l’impiego, sistema informatico) al rinnovo dei contratti, fino alle misure fiscali come la riduzione del cuneo o il contrasto all’aumento dell’Iva, tutto “è bloccato dalla crisi”, dice Servidori.

