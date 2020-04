A tutti gli interessati, a tutti i presidenti della società di Lega Pro. Il messaggio arriva diretto e chiaro. Ma soprattutto controcorrente rispetto alle ansie di ripresa della serie A. In pratica si tratta di uno: “smettiamo di prenderci in giro!”. Cosa proporrebbe il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli nella sua lettera aperta ai suoi colleghi? Una cosa semplice: fermiamoci e basta. Il Consiglio direttivo di categoria, riunitosi proprio per questo nella giornata di sabato, preso atto all’unanimità delle tante criticità ancora non risolte che il virus ha disseminato lungo le strade dello sport, considerata la necessità di tutelare la salute dei partecipanti alle competizioni, alla luce della difficoltà di individuare misure certe e garantite e di poter garantire la conclusione regolare del campionato di serie C, avrebbe proposto di proclamare la definitiva sospensione del suddetto campionato. Una scelta faticosa, sgradevole, disperata.

Ma forse sensata. Amaro Ghirelli: “Il clima di sofferenza è spaventoso: dal 21 febbraio la serie C è ferma, per una scelta che costa tantissimo. Da due mesi non ci sono incassi: gli spalti sono vuoti, mancano i 600 mila spettatori del girone d’andata. E non ci sono nemmeno gli sponsor. E la situazione continua ad aggravarsi: rispetto all’assemblea del 3 aprile è passato ancora del tempo ed è peggiorata la situazione economica di diversi presidenti”. E poi c’è un evidente problema legato al protocollo e alla geografia dei gironi centro settentrionali. “In serie C abbiamo una fascia ampia, che inizia a Novara e termina a Bergamo, attraversando Alessandria, Crema, Piacenza, Salò. Luoghi in cui è veramente difficile parlare di calcio in questo momento. Hanno tutti la voglia di tornare a giocare, è vero, e li capisco, ma dobbiamo essere realisti e mettere tutti quanti nelle condizioni, sanitarie ed economiche di poterlo fare. Abbiamo bisogno della cassa integrazione, del credito d’imposta, del fondo salva calcio, dello spostamento dei canoni tasse e contributi, altrimenti non reggiamo. Rischiamo il default”. Parole quasi apocalittiche.

La soluzione proposta all’approvazione dell’assemblea di Lega Pro in programma il prossimo 4 maggio, dovrebbe dunque deliberare, per evitare il fallimento, su: blocco delle retrocessioni dalla serie C al campionato di Lega Nazionale Dilettanti; promozione in serie B dei tre club primi in classifica nei tre gironi prima della sospensione (Monza, Vicenza e Reggina), cui se ne aggiungerebbe una quarta sorteggiata (con una procedura analoga a quella dei playoff) fra le tante che attualmente risulterebbero elegibili, appunto, per i playoff. Infine, blocco dei ripescaggi in serie C dei club che ne avrebbero titolo, con conseguente blocco dei ripescaggi in serie B: “Dobbiamo trovare un’intesa tra i vari livelli, altrimenti la paghiamo tutti”.