Serie C: Siena spaventa il Livorno, Padova vola, caporetto Catania e il Lecce ringrazia

ROMA – Giochi riaperti, come d’incanto, nel girone A, mentre negli altri due raggruppamenti Padova e Lecce veleggiano sicure verso l’approdo promozione. Regala non pochi spunti di interesse la 26esima giornata di serie C, con quattro giorni di sfide avvincenti su e giù per la Penisola per gli appassionati di calcio che si concluderanno lunedì sera, quando in posticipo va in scena il derby calabrese tra Cosenza e Reggina, sicuramente sentito a livello di tifoserie. A far più clamore però in questo settimo turno di ritorno è, proprio nel girone C, la disfatta del Catania, surclassato con una “manita” a Monopoli. Un tracollo che avrà sicuramente qualche strascico nell’ambiente etneo.



SIENA VINCE ANCORA E SI PORTA A -2 DAL LIVORNO, PISA ALL’ULTIMO RESPIRO – Nel girone A il turno di riposo osservato dalla capolista Livorno viene sfruttato al meglio dalle principali inseguitrici per accorciare le distanze e rendere la lotta promozione più avvincente, dopo un girone di andata dei labronici a ritmi vertiginosi. In particolare è la Robur Siena – ora in serie positiva da nove turni – a crederci: Alessandro Marotta decide la sfida di Gorgonzola contro la Giana Erminio e la squadra di Mignani sale a -2 dai labronici di Sottil, che hanno comunque una partita in meno. Anche il Pisa tuttavia dimostra di non voler mollare la presa, cogliendo al 91′ una clamorosa vittoria per 4-3 ad Arzachena dopo un’infinita altalena di emozioni: nerazzurri avanti prima 1-0 (Negro) e poi 3-1 (Di Quinzio e ancora Negro dal dischetto dopo il momentaneo pari di Curcio), nella ripresa i sardi rimontano con Lisai (altro rigore) e ancora Curcio, ma la squadra di Pazienza non si arrende e al primo minuto di recupero Masucci trova il 4-3 in mischia da corner che vale la terza piazza a 4 lunghezze dal vertice.



CADE LA VITERBESE, POKER CARRARESE E COLPO OLBIA – Per il primato insomma una sfida tutta toscana dalla quale sembra ormai tagliata fuori la Viterbese, che finisce ko per 3-1 sul terreno della Pro Piacenza (gli uomini di Sottili non perdevano dall’8 novembre a Livorno), che con questa vittoria si tira fuori dai playout: Musetti, un rigore di Alessandro e La Vigna spingono gli emiliani, accorcia solo Atanasov per i laziali. Balzo in classifica della Carrarese, che si prende il quinto posto con il largo 4-0 sul Prato: c’è anche lo zampino di Tavano oltre alle marcature di Bentivegna, Vassallo e Biasci. In zona play off tre punti preziosi pure per l’Olbia, che vince 2-1 in rimonta a Pistoia: De Cenco illude gli arancioni, ma poi Pennington e Silenzi ribaltano tutto per i sardi (Ragatzu sbaglia persino un penalty) che raggiungono a 35 Alessandria (7 vittorie e 2 pari nelle ultime 9 gare) e Monza, che al ‘Moccagatta’ non si fanno male e pareggiano 0-0.



PONTEDERA-AREZZO E LUCCHESE-CUNEO 0-0, GAVORRANO LASCIA ULTIMO POSTO – Nella lotta per il decimo posto perdono tutte: Arzachena, Pistoiese, Giana Erminio e pure il Piacenza, sconfitto di misura dal Gavorrano (decide Damonte) che scavalca il Prato all’ultimo posto. Reti bianche tra Lucchese e Cuneo e tra Pontedera e Arezzo in due incroci playout in cui i punti pesavano non poco.

Girone A, 26/a giornata: Alessandria-Monza 0-0, Arzachena-Pisa 3-4, Carrarese-Prato 4-0, Gavorrano-Piacenza 1-0, Giana Erminio-Robur Siena 0-1, Lucchese-Cuneo 0-0, Pistoiese-Olbia 1-2, Pontedera-Arezzo 0-0, Pro Piacenza-Viterbese 3-1. Riposava: Livorno.

Classifica: Livorno 51 punti; Robur Siena 49; Pisa 47; Viterbese 45; Carrarese 36; Alessandria, Monza e Olbia 35; Giana Erminio 34; Piacenza 32; Arzachena, Pistoiese e Pontedera 31; Arezzo (-3) e Pro Piacenza 28; Lucchese 27; Cuneo 23; Gavorrano 18; Prato 16.



PADOVA REGOLA RAVENNA E VOLA A +11 DA FERALPI – Nel girone B non accenna minimamente a rallentare la sua corsa il Padova primo della classe. La squadra di Pier Paolo Bisoli rispetta il pronostico e con una doppietta di Guidone nella prima mezz’ora archivia all’Euganeo la pratica Ravenna, incrementando ulteriormente il vantaggio sulla seconda. La Feralpisalò viene infatti bloccata sull’1-1 casalingo dal Teramo, che impatta grazie a un autogol di Martin dopo il vantaggio dei locali con Guerra, così i gardesani per la seconda gara guidati in panchina da Cesare Beggi dopo le improvvise dimissioni di Michele Serena si ritrovano a 11 punti dalla vetta.



BASSANO E REGGIANA AL 3° POSTO, DEBUTTO OK PRINCIVALLI A TRIESTE – Avvicendamento invece sulla terza poltrona, dato che nell’anticipo di venerdì sera la Sambenedettese scivola davanti al proprio pubblico contro il Mestre (Rubbo e Sottovia griffano il colpo dei lagunari di Zironelli, a rilanciare l’inseguimento a un piazzamento playoff): i marchigiani di Eziolino Capuano, a digiuno di successi da cinque turni, vengono così scavalcati da Bassano e Reggiana, che proseguono la loro brillante risalita. I giallorossi veneti, trasformati da quando al timone è giunto Colella, con una ripresa al fulmicotone rifilano quattro schiaffi alla Fermana (Tronco, doppietta di Diop, intervallata dal rigore realizzato da Minesso) volando a quota 36, in scia alla Feralpisalò, in compagnia degli emiliani, che ribadiscono una volta di più la loro solidità (migliore difesa del girone: 16 gol subiti) piegando di misura al “Mapei Stadium” il Santarcangelo con una rete di Ghiringhelli. Ridà corpo alle proprie ambizioni playoff intanto la Triestina, che con in panchina Nicola Princivalli promosso dopo le dimissioni di Giuseppe Sannino ha superato in rimonta l’Albinoleffe di Alvini: Montella illude i seriani, ma Arma e Libutti ribaltano il risultato e mettono le ali agli alabardati, che agganciano a 33 punti il Renate, a riposo come il Sudtirol.



L’ARRIVO DI ROSSITTO RIALZA PORDENONE, COLPO VICENZA A FANO – Esordio vincente anche per Fabio Rossitto alla guida del Pordenone, dove in settimana dopo il ko nel recupero con il Sudtirol ha preso il posto dell’esonerato Leonardo Colucci, il tecnico che aveva sfiorato l’impresa a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia. I neroverdi passano per 3-2 in rimonta sul terreno del Gubbio, che con i gol di Malaccari e Marchi aveva risposto al vantaggio di Ciurria, ma poi Nocciolini e Formiconi consentono ai “ramarri” di piazzare un colpo pesante, che li tiene in corsa per l’obiettivo playoff. Fallisce invece l’occasione per riportarsi sotto alle dirette concorrenti il Fano fanalino di coda, che cade a domicilio per mano del Vicenza: Ferrari mette la firma al colpo dei biancorossi di Zanini, che stanno dimostrando con i fatti grande professionalità alla luce dei gravi problemi societari.

Girone B, 26/a giornata: Bassano-Fermana 4-0, Fano-Vicenza 0-1, Feralpisalò-Teramo 1-1, Gubbio-Pordenone 2-3, Padova-Ravenna 2-0, Reggiana-Santarcangelo 1-0, Sambenedettese-Mestre 0-2, Triestina-Albinoleffe 2-1. Riposavano: Renate e Sudtirol.

Classifica: Padova 48 punti; Feralpisalò 37; Bassano e Reggiana 36; Sambenedettese 35; Südtirol 34; Pordenone, Renate e Triestina 33; Albinoleffe e Mestre 31; Fermana e Vicenza 30; Gubbio 27; Ravenna, Santarcangelo (-1) e Teramo 23; Fano 19. Modena escluso dal campionato



PARI LECCE, CAPORETTO CATANIA E TRAPANI A FORZA 4 – Nel girone C il Catania crolla a Monopoli subendo una pesantissima manita che potrebbe significare addio ai sogni di gloria, anche se il Lecce non ne approfitta del tutto tornando con uno 0-0 dall’ostico campo della Sicula Leonzio (bianconeri al quinto risultato utile consecutivo, inclusa la vittoria sul Trapani). Gli etnei invece incappano in una giornata decisamente storta in Puglia: Gabbiano travolgente e a segno per ben cinque volte con Salvemini, Genchi, Sounas, Longo e Mangni. Furibondo a fine gara il tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli, che ha chiesto scusa ai tifosi e alla società: la squadra andrà in ritiro. Il Trapani rafforza la terza piazza contro la Paganese terzultima: al ‘Provinciale’ i granata vanno sotto (Cuppone illude i campani) ma riaggiustano tutto già prima dell’intervallo con Scarsella ed Evacuo, per poi dilagare nella ripresa con Marras e Campagnacci per il 4-1 finale.



MATERA E RENDE RISALGONO, KO JUVE STABIA – Potrebbe presto perdere la quarta posizione conservata per gran parte del campionato il Siracusa, che cede le armi a Matera (Sartore e Casoli a segno per il gli uomini di Auteri). Ora il Rende (che ha anche una partita in meno) mette la freccia: i calabresi non fanno sconti al Fondi (3-0 firmato Ricciardo, Actis Goretta e Ferreira) e si portano a una sola lunghezza di distanza dagli aretusei (39 a 38). In attesa del derby calabrese Cosenza-Reggina di lunedì sera, scivola in casa la Juve Stabia, sgambettata dal Bisceglie con le reti di D’Ursi e Jovanovic.



CASERTANA SBANCA FRANCAVILLA, CATANZARO AFFONDA AKRAGAS – In zona salvezza vittoria di platino per la Casertana sul campo della Virtus Francavilla (il blitz lo griffa Pinna al 92′). Così il Catanzaro insidia il decimo posto della stessa Virtus imponendosi 2-1 sul terreno di un Akragas sempre più ultimo: Spighi e Corado lanciano i giallorossi, non basta ai siciliani il momentaneo 1-1 di Mileto.

Girone C, 26/a giornata: Akragas-Catanzaro 1-2, Juve Stabia-Bisceglie 0-2, Matera-Siracusa 2-0, Monopoli-Catania 5-0, Rende-Racing Fondi 3-0, Sicula Leonzio-Lecce 0-0, Trapani-Paganese 4-1, Virtus Francavilla-Casertana 0-1, Cosenza-Reggina (lunedì 19 ore 20.45). Riposava: Fidelis Andria.

Classifica: Lecce 56 punti; Catania 49; Trapani 44; Siracusa 39; Rende 38; Matera(-1) e Monopoli 37; Cosenza 35; Juve Stabia 33; Virtus Francavilla 32; Catanzaro (-1) 31; Bisceglie e Sicula Leonzio 30; Reggina 27; Casertana 26; Paganese e Racing Fondi 23; Fidelis Andria (-3) 20; Akragas (-3) 11.