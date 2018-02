Serie C, Siena scavalca Livorno in vetta. Padova tiene, scivolone del Lecce

ROMA – E’ una giornata dalle indicazioni importanti, quella che chiude il mese di febbraio in serie C, la 27esima. In attesa che a chiudere il “weekend lungo” sia il posticipo Ravenna-Pordenone lunedì sera, la Robur Siena sfrutta al meglio lo stop forzato del Livorno per sorpassarlo al comando del girone A nel gruppo B il Padova primo della classe pare gestire il margine sulle inseguitrici, mentre fa rumore invece il tonfo del Lecce, capolista nel girone C, sconfitto in casa dalla Juve Stabia proprio nel turno in cui il Catania riposava e i salentini potevano prendere il largo.



ROBUR SIENA SCAVALCA LIVORNO IN VETTA, LUCCHESE SBANCA PISA – Nel girone A la Robur Siena approfitta dello stop forzato del Livorno (ad Arezzo non si è giocato per i noti problemi societari) per balzare al comando e mettere ancor più sotto pressione i labronici di Sottil. Ci pensa Santini, alla seconda firma stagionale, a piegare la resistenza dell’Olbia e regalare ai bianconeri di Mignani (in serie positiva da dieci turni) il primo posto: la rete dell’attaccante di Bagno a Ripoli, approdato in Toscana a gennaio in prestito dall’Ascoli, permette di salire a quota 42, un punto in più rispetto al Livorno, che però adesso ha due gare in meno. Manca la chance al contrario il Pisa, sconfitto a domicilio in uno dei tanti derby toscani dalla Lucchese (a segno Cecchini).



MONZA-VITERBESE IN BIANCO, ALESSANDRIA AL 5° POSTO – Al quarto posto sempre la Viterbese, che pareggia a reti bianche a Monza. L’Alessandria inguaia ancora di più il fanalino di coda Prato, imponendosi per 3-2 con i gol di Piccolo, Nicco e Fischnaller (ai lanieri non bastano Carletti e Fantacci) e portandosi da sola al quinto posto (anche per i piemontesi la striscia di imbattibilità arriva a dieci partite). In ottica play-off, all’ottavo posto a 35 punti Olbia agganciata da Piacenza (1-0 al Pontedera, decisivo Della Latta), Giana Erminio (1-1 a Pistoia, a Minardi replica Okyere), una lunghezza più giù l’Arzachena, che sfrutta il turno casalingo contro il Gavorrano con un gol di Piroli.



VINCE LA NEVE IN CUNEO-PRO PIACENZA – Rinviata per maltempo Cuneo-Pro Piacenza.

Girone A, 27/a giornata: Arezzo-Livorno rinviata, Arzachena-Gavorrano 1-0, Cuneo-Pro Piacenza rinviata, Monza-Viterbese 0-0, Piacenza-Pontedera 1-0, Pisa-Lucchese 0-1, Pistoiese-Giana Erminio 1-1, Prato-Alessandria 2-3, Robur Siena-Olbia 1-0. Riposava: Carrarese.

Classifica: Robur Siena 52 punti; Livorno* 51; Pisa 47; Viterbese 46; Alessandria 38; Carrarese e Monza 36; Giana Erminio, Olbia e Piacenza 35; Arzachena 34; Pistoiese 32; Pontedera 31; Lucchese 30; Arezzo* (-3) e Pro Piacenza* 28; Cuneo* 23; Gavorrano 18; Prato 16. * = 1 partita in meno



PADOVA PARI COL SUDTIROL, BASSANO E REGGIANA SONO SECONDI – Nel girone B il lanciatissimo Padova primo della classe raccoglie un punto prezioso sul campo del Sudtirol (Guidone risponde al vantaggio degli altoatesini con Costantino) e il margine di vantaggio degli uomini di Bisoli sulle inseguitrici è adesso di dieci lunghezze. Sulla seconda poltrona, però, ora c’è la coppia formata da Bassano e Reggiana, che proseguono a suon di risultati la loro ascesa. I giallorossi veneti, letteralmente trasformati dopo il cambio di allenatore e l’insediamento in panchina di Colella, hanno calato un perentorio poker a Teramo (sesta vittoria nelle ultime otto partite): Sandomenico illude gli abruzzesi, ma una doppietta di Proia ribalta tutto già nel primo tempo, poi nella ripresa un penalty di Minesso e Zonta chiudono i giochi. Dal canto loro anche gli emiliani viaggiano a vele spiegate e nell’anticipo di venerdì sera sbancano Vicenza grazie a un gol prima dell’intervallo di Cesarini.



MESTRE RIMONTA FERALPI, COLPO SAMB E TRIESTINA A PUNTO – La trasferta a Mestre si conferma ostica per la Feralpisalò, a cui non basta portarsi due volte avanti per evitare la battuta d’arresto che costa appunto la piazza d’onore: dopo un botta e risposta dagli 11 metri fra Guerra e Spagnoli è Voltan a siglare il 2-1 per i gardesani, ma nella seconda frazione i lagunari colpiscono con Neto Pereira e, quasi allo scadere, con il suo sostituto Sottovia. Un’affermazione che vale il settimo posto alla squadra di Zironelli, a braccetto con la Triestina che regge l’urto della Fermana. Ritrova il successo – il primo del 2018 – la Sambenedettese di Capuano, passando sul campo del Santarcangelo con un rigore di Esposito: un colpo che riporta i marchigiani in quarta posizione subito in scia alla coppia Bassano-Reggiana.



FANO SGAMBETTA RENATE, POSTICIPO RAVENNA-PORDENONE – Non pare finire il momento nero del Renate di Cevoli, che scivola in casa anche con il fanalino di coda Fano (match winner Mawuli) così capace di riagganciare il gruppetto di formazioni che lo precedono in classifica e sperare di evitare l’ultimo posto. Ravenna-Pordenone chiude lunedì sera il cartellone, posticipo in cui Rossito cerca conferme al timone dei “ramarri” dopo aver esordito vincendo a Gubbio a seguito dell’esonero di Colucci.

Girone B, 27/a giornata: Fermana-Triestina 0-0, Mestre-Feralpisalò 3-2, Renate-Fano 0-1, Santarcangelo-Sambenedettese 0-1, Sudtirol-Padova 1-1, Teramo-Bassano 1-4, Vicenza-Reggiana 0-1, Ravenna-Pordenone (lunedì 26 ore 20.45). Riposavano: Albinoleffe e Gubbio.

Classifica: Padova 49 punti; Bassano e Reggiana 39; Sambenedettese 38; Feralpisalò 37; Südtirol 35; Mestre e Triestina 34; Pordenone e Renate 33; Albinoleffe e Fermana 31; Vicenza 30; Gubbio 27; Ravenna, Santarcangelo (-1) e Teramo 23; Fano 22. Modena escluso dal campionato



LECCE KO IN CASA CON JUVE STABIA, TRAPANI RIBALTA REGGINA – Nel girone C cade a sorpresa il Lecce capolista al ‘Via del Marè battuto dalla Juve Stabia, in gol con Mastalli al minuto 71. Nel giorno del riposo del Catania (sempre 7 le lunghezze di distacco dai salentini di Liverani), rosicchia punti pesanti alle prime due il Trapani di Calori, che a Reggio Calabria trova la terza vittoria nelle ultime quattro partite, ancora una volta in rivolta: Bianchimano illude la Reggina, capovolta però da Evacuo e Scarsella.



SIRACUSA E RENDE NON PERDONO COLPI – Quarta posizione per il Siracusa, che infligge un comodo 3-0 al Monopoli (reduce dal pokerissimo al Catania) con Bernardo, l’autogol di Scoppa e Parisi. In zona play-off, pesanti successi esterni per Rende (1-0 a Catanzaro, Franco a segno) e Matera (Dugandzic e Maimone affondano il Racing Fondi) nonostante la questione stipendi non pagati. Sesto risultato utile consecutivo con qualche rimpianto per la Sicula Leonzio: 2-2 casalingo con la Virtus Francavilla, che rimonta nella ripresa il doppio svantaggio (Marano ed Esposito avevano spinto i locali) con Folorunsho e Partipilo, ma viene agguantata al decimo posto, a quota 33, dal Bisceglie (2-1 al fanalino di coda Akragas: marcatori D’Ursi, Dammacco e al 95′ Jovanovic).



CASERTANA STENDE COSENZA, BLITZ ANDRIA CONTRO PAGANESE – Il Cosenza cade di misura a Caserta (Alfageme decide), mentre in una giornata dai cinque successi esterni Longo firma il blitz dell’Andria a Pagani.

Girone C, 27/a giornata: Bisceglie-Akragas 2-1, Casertana-Cosenza 1-0, Catanzaro-Rende 0-1, Lecce-Juve Stabia 0-1, Paganese-Fidelis Andria 0-1, Racing Fondi-Matera 0-2, Reggina-Trapani 1-2, Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 2-2, Siracusa-Monopoli 3-0. Riposa: Catania.

Classifica: Lecce 56 punti; Catania 49; Trapani 47; Siracusa 42; Rende 41; Matera(-1) 40; Monopoli 37; Cosenza e Juve Stabia 36; Bisceglie e Virtus Francavilla 33; Catanzaro (-1) e Sicula Leonzio 31; Casertana 29; Reggina 28; Fidelis Andria (-3), Paganese e Racing Fondi 23; Akragas (-3) 11.