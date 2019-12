“Abbiamo deciso che il primo turno del girone di ritorno del campionato Serie C, in programma il 21 e 22 dicembre non verrà disputato. Per rispetto alla disponibilità del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che ha convocato la Figc mercoledì 18 dicembre, per discutere la tematica della defiscalizzazione per i club di Lega Pro, sarà doveroso, all’esito dell’incontro, valutare con i club quanto concretamente emerso”. E’ quanto si legge in una nota del presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, di tutti i componenti del Consiglio direttivo e i consiglieri federali della Lega Pro.

