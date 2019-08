Nuova battaglia legale

Ottime notizie per l’Audace Cerignola: il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti accolto i ricorsi presentati dalla società pugliese contro FIGC e Lega Pro. Si va così verso una Serie C a 61 squadre, nonostante sia stato già stilato il calendario.

Rispetto allo tsunami di 12 mesi fa, con la guerra dei ricorsi in tribunale, questa sembrava un’estate decisamente più tranquilla. Invece la decisione del Collegio rischia di creare una nuova battaglia legale e sportiva. Questi i fatti: in un primo momento, pur avendo vinto i playoff di Serie D, il Cerignola era stato escluso dai ripescaggi in C per problemi di mancata messa a norma dello stadio Monterisi (via libera invece per Modena, Reggiana, Paganese e Bisceglie). Ciò aveva mandato su tutte le furie il patron dell’Audace, Michele Grieco, e suo figlio Nicola, che è il presidente della squadra, che avevano minacciato una denuncia penale nei confronti del presidente della Figc, Gabriele Gravina, e della Lega Pro, Francesco Ghirelli, “per abuso d’ufficio”. I due avevano anche sottolineato di aver già presentato la fidejussione a garanzia dell’iscrizione al nuovo campionato, e citato il caso di un’altra squadra pugliese, il Bisceglie, riammesso in C nonostante, sostenevano a Cerignola, avesse analoghi problemi d’impianto. Al termine dell’udienza odierna al Foro Italico, la Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai Campionati professionistici, presieduta da Raffaele Squitieri, ha riunito i due ricorsi presentati dalla società pugliese e li ha accolti entrambi. Nello specifico, il Cerignola ha ottenuto l’annullamento del provvedimento col quale il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva respinto la domanda del club per l’integrazione dell’organico al Campionato di Serie C 2019/2020, “nonché gli atti conseguenti, tra cui il Calendario del Campionato di Serie C”.

Ghirelli: “Aspetto le motivazioni”

Un colpo basso per la Figc, che lo scorso 25 luglio, presso il Salone d’Onore del Coni, aveva stilato i calendari dei tre gironi della Serie C. “Io rispetto le istituzioni e quindi rispetto la decisione del Collegio di Garanzia. Ogni ulteriore valutazione è rinviata a dopo la lettura della motivazione”. Così, in una nota, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato il ripescaggio del Cerignola. La Figc è al momento intenzionata a ricorrere al Tar contro una decisione che, di fatto, rimescola tutte le carte.