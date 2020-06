I complimenti di Ghirelli

– La Juventus Under 23 si aggiudica la finale di Coppa Italia di serie C e conquista così l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. Allo stadio Manuzzi di Cesena i ragazzi di Fabio Pecchia sconfiggono la Ternana per 2-1 in rimonta. Agli umbri non basta il vantaggio al 6′ grazie ad una splendida punizione di Mammarella. La reazione dei bianconeri è veemente: al 12′ il pareggio su rigore firmato Brunori e sul finire del primo tempo la zampata vincente di Rafia che al 46′, imbeccato su un assist perfetto di Marchi, batte Iannarilli per il 2-1.Nella ripresa la Ternana prova a scuotersi, Gallo mette dentro Defendi, Salzano e Marilungo ma i bianconeri tengono bene. Nel finale anche qualche scintilla: espulso Defendi per doppio giallo. La Ternana ci prova sino alla fine, ma Nocchi dice no e allora può esplodere la festa bianconera.

“Complimenti alla Juventus U23. Questa Coppa Italia rappresenta, insieme alle gare dei playout giocati oggi, un punto di ripartenza per la Lega Pro – ha dichiarato il presidente Francesco Ghirelli presente allo stadio Manuzzi di Cesena – Anche se l’ambiente è surreale senza pubblico, è stato comunque un momento di calcio importante con in campo due squadre ambiziose. Essere arrivati in finale è la prova dell’ottimo lavoro svolto da due club solidi e strutturati”.