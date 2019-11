Pordenone-Trapani 2-1

Pordenone sempre più rivelazione della Serie B. La squadra di Tesser batte 2-1 il Trapani e vola al terzo posto, agganciando il gruppone formato da Crotone, Chievo e Salernitana. Decisive per i friulani le reti di Camporese e Burrai su rigore, tardiva la risposta dei siciliani (sempre più ultimi) con Taugourdeau, anche lui dal dischetto. Poche emozioni invece al Tombolato tra Cittadella e Frosinone, finita 0-0.

Alla Dacia Arena dopo sette minuti i neroverdi passano in vantaggio con Camporese che riceve da corner e schiaccia di testa mandando il pallone alle spalle di Carnesecchi. Il Trapani reagisce al 19′ con Nzola, autore di una conclusione velenosa, ma Di Gregorio riesce a salvare la porta. Dopo due minuti i padroni di casa colpiscono un palo con Strizzolo. In avvio di ripresa i siciliani provano attaccano con più pericolosità, ma è il Pordenone a trovare il raddoppio grazie a un rigore trasformato da Burrai al 25′ (fallo di Fornasier su Ciurria). Al 44′ anche gli ospiti beneficiano di un penalty, realizzato da Taugourdeau per il 2-1 finale. Ma è troppo tardi. Tesser vola al terzo posto, per Baldini posizione sempre più a rischio.

Cittadella-Frosinone 0-0

Finisce a reti inviolate la sfida del Tombolato. Partita difficile giocata su un terreno pesantissimo che rende pressoché impossibili le giocate tecniche. Il Cittadella accusa assenze importanti e Venturato deve arrangiarsi con gli uomini contati. La gara nasce sui binari di parità priva di clamorose occasioni e rilevanti sussulti. L’opportunità migliore ce l’avrebbe Panico al 29′ del secondo tempo che da centro area calcia bene rasoterra, ma è bravo Bardi a bloccare. La fatica si fa sentire e le due squadre sembrano accontentarsi del punticino. Si prova con qualche sostituzione da entrambe le parti per cercare di dare la scossa a un match che va via via addormentandosi. A due minuti dalla fine per poco Ciano non risveglia tutti dal torpore con una delle sue punizioni che costringono Paleari all’intervento straordinario. Veneti a 17, ciociari a 14.