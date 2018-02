– Non bastano cuore e grinta all’Ascoli per uscire indenne dal Benito Stirpe. Troppo netta la differenza di valori in campo con la capolista Frosinone. I canarini partono aggressivi e impongono sin dalle prime battute un ritmo decisamente alto al match, trovando il vantaggio dopo 7′ con Dionisi, che concretizza da pochi passi dopo una corta respinta di Agazzi susseguente ad una bella e potente conclusione dal limite di Chibsah. Sbloccato il risultato la squadra di Longo continua a spingere sull’acceleratore e Daniel Ciofani, a metà tempo, sigla la sua cinquantesima marcatura in serie cadetta con un bellissimo colpo di testa, sfruttando al meglio un perfetto assist di Ciano. Prima della fine della prima frazione di gioco, l’Ascoli ha la grande occasione per rientrare in partita, ma Buzzegoli dagli undici metri si fa ipnotizzare da Vigorito, fallendo il penalty concesso dall’arbitro Illuzzi. Nella ripresa i bianconeri provano a rendersi pericolosi, ma è Daniel Ciofani a sfiorare il tris colpendo un palo clamoroso.

BRESCIA BATTE LA TERNANA – Il Brescia si aggiudica per 3-1 al ‘Rigamonti’ lo scontro diretto in chiave salvezza con la Ternana, posticipo della 26esima giornata di Serie B. Un successo di vitale importanza per la classifica delle rondinelle, che si portano a quota 30 punti, fuori dalla zona playout, mentre gli umbri restano ultimi con 22 e vedono sempre più complicarsi la loro posizione. I padroni di casa si portano in vantaggio al 19′: punizione dalla trequarti di Embalo, la palla resta a centro area e Gastaldello è il più lesto insaccando da due passi. Nella ripresa, sempre al 19′, il raddoppio della squadra lombarda: assist di Tonali e ‘scavino’ di Torregrossa. Due minuti dopo accorcia la Ternana con Montalto che, su tiro dalla sinistra di Statella su cui pasticcia Minelli, segna da distanza ravvicinata. Sul 2-1 è Carretta per i rossoverdi a sciupare una clamorosa occasione per pareggiare, poi al 36′ il Brescia cala il tris: diagonale di Spalek su servizio di Caracciolo. E anche Roberto Boscaglia può tirare un respiro di sollievo per un risultato che puntella la sua panchina.