– In pieno recupero la Ternana riprende (2-2) la Salernitana ed evita la terza sconfitta di fila. Il pari, comunque, alla fine, non accontenta nessuna delle due squadre. Gli umbri, infatti, mancano l’occasione per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre i granata vedono sfuggire in extremis l’opportunità di agganciare Venezia e Carpi all’8° posto.

SPROCATI GELA IL LIBERATI – La Ternana parte bene, spaventando Radunovic con Defendi e Tremolada, ma alla prima puntata degli ospiti si fa sorprendere (20′): Palombi lancia in contropiede Sprocati che entra in area e infila Plizzari con un preciso sinistro in diagonale. Gli uomini di Pochesci hanno una reazione rabbiosa che porta Carretta a sfiorare il bersaglio, ma subito dopo è ancora la Salernitana a rendersi pericolosa con Rossi e Minala.

SIGNORI, GOL ALL’ESORDIO – La Salernitana prova a chiudere i conti anche in avvio di ripresa, ma non ci riesce con Palombi e Pucino. E allora al 67′ viene raggiunta: l’ultimo arrivato, Signori, subentrato nel primo tempo all’infortunato Statella, triangola al limite con Paolocci e batte Radunovic in uscita con un preciso sinistro in diagonale.

PUCINO ILLUDE I GRANATA, MONTALTO FA 2-2 – Le due squadre non si accontentano e, nel finale, succede di tutto: all’86’ Plizzari blocca ingenuamente con le braccia un retropassaggio in scivolata di Signori e regala una punizione a due in area alla Salernitana. Vitale tocca per Pucino che con forte rasoterra buca la barriera e segna il gol dell’1-2. La Ternana si riversa in avanti, sciupa al 90′ con Gasparetto un’occasione d’oro (colpo di testa da due passi oltre la traversa sugli sviluppi di un angolo), ma al 94′ riesce comunque a raddrizzare il risultato: Tremolada serve in area Montalto che con un pregevole destro in girata infila il pallone nell’angolo alla sinistra di Radunovic.