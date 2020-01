Apre venerdì Frosinone-Pordenone

Dopo il tour de force natalizio e la sosta di inizio anno, riecco la Serie B. Il campionato cadetto riparte con la 20/a giornata, la prima del girone di ritorno, con non poche novità: su tutte il grande ritorno di Serse Cosmi sulla panchina del Perugia (impegnato in casa del Chievo). A proposito di ritorni, c’è anche quello di Rastelli a Cremona. Proprio allo stadio Zini, in occasione di Cremonese-Venezia, scatterà ufficialmente la fase off-line del Var.

Ad aprire il 2020 della serie cadetta sarà domani sera (ore 21) la sfida dello Stirpe tra Frosinone e Pordenone. I ciociari, appena un punto nelle ultime 3 partite, vorranno ridurre il gap dalla sorpresa del campionato, attualmente seconda a 34 (+7 sui ragazzi di Nesta). Inoltre, c’è da “vendicare” il 3-0 subito all’andata alla Dacia Arena dagli uomini di Tesser. Tanta carne al fuoco sabato: alle 15 Cremonese-Venezia dove ci sarà l’esordio-bis in campionato sulla panchina grigiorossa di Rastelli, richiamato dopo il rendimento poco felice di Baroni. Allo stesso orario anche Trapani-Ascoli, Livorno-Entella e Juve Stabia-Empoli. A proposito degli azzurri, il presidente Corsi non ha perso tempo e, una volta aperto il mercato, ha completamente rivoluzionato la squadra con gli arrivi di Pinna, Sierralta, Fiamozzi, Tutino, Ciciretti e La Mantia. Inoltre è vicinissimo anche Henderson del Verona. Le intenzioni sono chiare: abbandonare il 15° posto (appena un punto sopra la zona play-out) e tentare la risalita verso i playoff. A Muzzi il compito di dare la scossa: per l’Empoli una sola vittoria nelle ultime 14 partite.

Il ritorno di Cosmi

Sempre sabato alle 18 la sfida probabilmente più interessante. Al Bentegodi il Chievo, uscito dalla zona promozione, ospiterà il Perugia di Serse Cosmi. Dopo il ritorno ufficiale in Coppa Italia contro il Napoli, l’allenatore umbro esordirà anche in campionato e, anche per un sanguigno come lui, sarà difficile che non ci sarà un po’ di emozione nel tornare a sedersi su quella panchina. Domenica in programma alle 15 Spezia-Cittadella, Pescara-Salernitana e, alle 21, Benevento-Pisa. I giallorossi di Pippo Inzaghi hanno dominato il girone d’andata a suon di record e possono gestire un vantaggio più che rassicurante: +15 sul terzo posto del Crotone. A proposito dei calabresi, la 20/a giornata si chiuderà lunedì con il derby tra il Cosenza e la squadra di Stroppa, intenzionata ad avvicinarsi al secondo posto.

I colpi di mercato

Non bastasse aver giocato fin qui un torneo a parte, il Benevento ha rinforzato la squadra con l’arrivo di Moncini dalla Spal. Detto dell’Empoli come regina degli acquisti, le altre non sono rimaste a guardare: il Frosinone ha puntellato il centrocampo con gli arrivi di Tabanelli dal Lecce e D’Elia dall’Ascoli, che lo ha sostituito con Morosini dal Brescia. Altro colpo interessante quello del Trapani, vicino alla chiusura per l’attaccante ’86 Moussa Sow, ex Lille e Fenerbahce, che libererebbe Nzola verso La Spezia. Venezia e Pordenone si sono scambiati gli attaccanti Monachello e Bocalon, Mazzitelli ha scelto l’Entella per rilanciarsi, infine il Chievo ha puntato sull’ex Psg Ongenda.

Parte il Var off-line

Con Cremonese-Venezia parte ufficialmente la fase off-line del Var nella Serie BKT. Una fase di sperimentazione e di training arbitrale che coinvolgerà tutti i campi e tutte le giornate del girone di ritorno con le sue prossime tappe previste venerdì 24 gennaio al Castellani per Empoli-Chievo Verona e, quindi, domenica 2 febbraio, al Vigorito per Benevento-Salernitana. Soddisfatto il presidente della Lega B Mauro Balata: “Il Var garantisce trasparenza, tranquillità e inoltre promuove la cultura della lealtà sportiva, della correttezza e della continuità del gioco, caratteristica che produce spettacolo. E’ una strumentazione fondamentale per accompagnare il processo di crescita che sta caratterizzando il brand Serie B”. La formazione arbitrale è necessaria e prevista dal protocollo Ifab per inserire la tecnologia dai prossimi playoff/playout, preludio per l’introduzione definitiva nella prossima stagione sportiva. Una formazione, quella arbitrale, che si basa su due livelli, il primo durante le partite di campionato come nel caso di Cremona, senza intervenire sulle decisioni di campo, solo di visione e di ascolto, senza alcuna interazione e, il secondo, on-line con amichevoli da organizzare durante i raduni della Can B, come ad esempio quello di Coverciano del 29 e 30 gennaio, con il Project leader della Lega B Filippo Merchiori che insieme all’area Competizioni della Lega B sta contattando alcune formazioni giovanili della Serie BKT a cui chiedere la disponibilità per due triangolari.

Programma e classifica

Questo il programma della 20/a giornata. Venerdì ore 21: Frosinone-Pordenone. Sabato ore 15: Cremonese-Venezia, Livorno-Virtus Entella, Juve Stabia-Empoli, Trapani-Ascoli, Chievo-Perugia (ore 18). Domenica ore 15: Pescara-Salernitana, Spezia-Cittadella, Benevento-Pisa (ore 21). Lunedì ore 21: Cosenza-Crotone.

Classifica: Benevento 46, Pordenone 34, Crotone 31, Virtus Entella e Cittadella 29, Frosinone, Ascoli e Perugia 27, Pescara, Salenitana e Chievo 26, Spezia, Pisa e Juve Stabia 24, Empoli 23, Venezia 22, Cremonese 21, Cosenza 20, Trapani 15, Livorno 12.