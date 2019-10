Salernitana-Frosinone 1-1

Doccia gelata per la Salernitana. I granata di Ventura, in vantaggio per 1-0 sul Frosinone e in superiorità numerica (rosso a Gori al 29′), sono stati raggiunti nel finale dai ciociari, in gol con Capuano che probabilmente salva la panchina di Nesta e che impedisce ai campani di volare da soli in testa alla classifica. Nell’altro match odierno delle 15, allo “Zini”, il Cittadella si è imposto sulla Cremonese per 2-0. Gara decisa dal gol in apertura di Luppi e dal sigillo finale di Diaw. Stasera, alle 21, chiuderà la settima giornata il posticipo Ascoli-Pescara.

Partono meglio gli ospiti con le occasioni di Novakovic (al 9′) e Ciano (al 26′). Nel mezzo una rete annullata per posizione di offside di Haas (al 23′). Passa poi la Salernitana. Gori commette fallo in area di rigore: il suo tocco di mano gli costa il secondo cartellino giallo, quindi l’espulsione, con rigore annesso per i campani. Al 31′ Kiyine fa centro dal dischetto. Nella ripresa il Frosinone stringe i denti per non soffrire l’inferiorità numerica. Vibranti proteste dei ciociari al 22′ per un dubbio intervento di mano in area granata di Karo. Nell’ultimo minuto di recupero però ecco il pari con Capuano, su assist di Brighenti, che salva la panchina di Nesta. Arechi gelato e niente vetta della classifica per i granata.

Cremonese-Cittadella 0-2

Solo due minuti per fare crollare la Cremonese. Tanto ha impiegato il Cittadella per mandare in tilt i grigiorossi. Al 2′ cross da sinistra, deviazione di Luppi con palla che colpisce il palo e finisce in rete e veneti in vantaggio. La Cremonese non riesce a riorganizzarsi e patisce l’aggressione degli avversari, tanto che Valzania al 28′ rimedia un’espulsione per doppia ammonizione. Nella ripresa la squadra di Rastelli prova a farsi pericolosa ma Paleari sbriga solo l’ordinaria amministrazione con il Cittadella invece vicino al raddoppio al 25′ con Panico. Raddoppio che comunque arriva al 35′ su errore del portiere Ravaglia, che non trattiene un cross e favorisce il raddoppio di Diaw. Vittoria e sorpasso dei ragazzi di Venturato.